”In concordanta cu cele peste 3 milioane de semnaturi care s-au strans, noi va spunem raspicat ca suntem pentru modificarea Constitutiei, pentru ca in primul rand nu putem nega istoria, nu putem nega traditiile si nu putem nega eforturile celor 3 milioane si ceva de romani. Cred ca a fost cea mai larga initiativa cetateneasca de modificare a unei legi, respectiv de modificare a Constitutiei.

O veste buna este ca astazi Curtea Constitutionala a respins acea noua tergiversare. In 10 zile, presedintele Romaniei va promulga legea de modificare, legea a treia a referendumului, urmand ca apoi in 30 de zile, dupa ce Senatul aproba forma pe care noi am propus-o, sa organizam.

Deci uitandu-ma cumva pe calendar, cred ca undeva pe 10 iunie, cred ca se va putea desfasura referendumul pentru modificarea Constitutiei”, a spus Florin Iordache, potrivit stirileprotv.ro.

”Suntem parte a Uniunii Europene, dar avem propriile traditii si propria istorie. Cred ca definirea foarte clara a familiei prin Constitutie, prin efortul foarte mare al multor romani, pentru a declansa aceasta procedura, cred ca va avea finalitatea cea mai buna, repet, undeva in 10 iunie", a completat el.

Klaus Iohannis: Legea Referendumului nu va fi promulgata in forma in care a ajuns la mine

Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern - a decis Senatul pe 26 martie, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis.

Pe 4 aprilie, cererea de reexaminare a fost respinsa si de Camera Deputatilor, care a adoptat actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare.

Presedintele Klaus Iohannis anunta pe 18 aprilie ca nu va promulga Legea referendumului asa cum a ajuns la Administratia Prezidentiala, precizand ca intentioneaza sa sesizeze CCR.

"Legea referendumului, asa cum a ajuns acum la mine, nu va fi promulgata. Eu am oarece nemultumiri fata de aceasta lege si voi solicita opinia Curtii Constitutionale", spunea Iohannis.