"Ceea ce mi-a atras atentia a fost ca „dosarele” rezultate in baza protocolului SRI-ANI i-au vizat inclusiv pe actualul presedinte Klaus Iohannis si pe actualul sef al SRI, Eduard Hellvig. SRI a trimis la ANI informatii despre cei doi care cu siguranta au fost transformate in dosare. Subliniez ca mi se pare mai putin important numele celor doi si mult mai important un mod de operare, in care statul paralel le face dosare tuturor celor care acced (sau ar putea accede) in pozitii cheie din stat, ulterior utilizand aceste dosare atunci cand interesele o cer, interese care nu au nimic de-a face cu interesele reale ale Romaniei.

Cateva intrebari legitime la care trebuie raspuns:



SRI a transmis astfel de informatii despre Klaus Iohannis si Eduard Hellvig si altor institutii in afara ANI, ma gandesc in special la DNA? Cu alte cuvinte, este posibil ca presedintele Iohannis si actualul director al SRI sa fie vizati in dosare care stau acum la sertar? Tinand cont de modul de operare de pana acum al statului paralel, nu m-ar mira sa fie asa.

In baza caror prevederi legale, SRI a furnizat ANI informatii care nu aveau legatura cu chestiuni ce privesc siguranta nationala?

Care este numarul de dosare realizate de ANI in urma informatiilor primite de la SRI? Ma tem ca numarul este unul foarte mare si arata modalitatea in care ANI a fost folosita ca arma politica, iar opinia publica are dreptul sa afle numarul clar.

Ca Presedinte al Senatului pun aceste intrebari si ridic problema protocolului SRI-ANI pentru ca sunt convins ca fara a destructura statul paralel, Romania nu poate sa mearga inainte. Atat timp cat institutii ca DNA sau ANI sunt folosite ca arme politice, Romania va ramane blocata intr-un cerc vicios al neincrederii si instabilitatii", sustine Calin Popescu Tariceanu.

