"Maine, 3.05.2018, la orele 12.00, la invitatia PNL, voi participa la 'Ora Guvernului' pentru a raspunde la intrebarile referitoare la Raportul GRECO! In acest sens, pe data de 25.04.2018, la orele 13.01, am primit invitatia, confirmand participarea in aceeasi zi, la orele 17.07!", a mentionat miercuri Toader.



Ulterior, joi dimineata, a anuntat ca aceasta intalnire a fost reprogramata.

"In cursul zilei de ieri, la orele 17.10, am fost anuntat telefonic de reprogramarea audierii referitoare la Raportul GRECO! Pe aceeasi tema, am confirmat participarea la audierea din data de 09.05.2018, la orele 10.00!", a anuntat ministrul Justitiei pe Facebook.

Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) se declara profund ingrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecatorilor si al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar si ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) adoptate recent de Parlamentul Romaniei, ca si de proiectele de amendamente la legislatia penala.