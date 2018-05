”Intr-o perioada in care UE da noi semne de sanatate, Romania se afla intr-un asediu continuu din partea guvernarii PSD-ALDE. Din cauza lui Liviu Dragnea si a acolitilor sai, ne aflam exact in calea mecanismului propus astazi, tocmai in momentul in care intram in linie dreapta pentru pregatirea Presedintiei Consiliului UE si a Summit-ului Consiliului European de la Sibiu”, a declarat presedintele USR Dan Barna.

"Romania de astazi a fost pusa de coalitia PSD-ALDE exact in calea acestui mecanism. Asistam, de un an de zile, la macelarirea legilor justitiei in interesul unei singure persoane. Efectele acestor fapte inconstiente ne pot afecta pe termen lung – Romania ar putea pierde miliarde de euro din cauza dorintei unor politicieni de a scapa cu orice pret de justitie', mentuioneaza sursa citata.

”Vom deconta si incompetenta si hotia PSD prin sacrificarea dezvoltarii noastre ca tara. Din pacate, nu avem argumente sa combatem aceasta directie: Romania chiar foloseste incoerent fondurile europene. De pilda, rata de angajare este aceeasi ca inainte de 2007 desi Romania a cheltuit 4 miliarde de euro pentru celebrul POSDRU. Cat despre statul de drept: PSD-ALDE tocmai il fac praf sub ochii nostri. Doar daca scapam rapid de aceasta guvernare putem redeveni un partener credibil pentru UE si salva fondurile europene”, a declarat Cristian Ghinea, vicepresedinte USR si fost ministru al Fondurilor Europene.

USR arata ca noul exercitiu financiar va impune reguli mai stricte legate de eficienta cheltuirii banilor si pe impactul real al investitiilor.

"Incepand din 2021, eficienta va fi cuvantul de ordine in alocarea banilor europeni. Romania risca deja, chiar anul acesta, sa piarda zeci de miliarde de euro prin procedura de dezangajare – UE ne va lua banii pe care actuala guvernare nu a fost in stare sa ii cheltuie sau sa ii aloce prin proiecte, la patru ani de la lansarea Programelor Operationale", se mai arata in comunicat.