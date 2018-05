"La nivelul UE aceasta discutie este una extrem de controversata, pentru ca in mod normal nu are ce legatura sa se faca intre alocarea fondurilor si existenta statului de drept. Paradoxul este urmatorul: Romania, care a fost monitorizata in ultimii 10 ani prin cunoscutul Mecanism de Verificare si Cooperare, in rapoarte, dupa cum stiti, a facut progrese constante insa care, din pacate, nu erau niciodata considerate suficiente pentru ca reperele, bornele care au fost fixate la inceputul aplicarii acestui mecanism, cele patru conditionalitati, au fost permanent deplasate. Romania nu este acuzata in mod oficial de UE ca nu respecta normele statului de drept si probabil ca ceea ce apare astazi la suprafata ii face pe multi dintre oficialii europeni sa-si puna intrebarea cat de bine a functionat MCV, daca aceste lucruri au existat si au fost tolerate. Sigur ca CE ar putea foarte bine sa spuna 'noi n-am stiut de aceste abateri si abuzuri' care insa ele sunt o realitate si nu mai pot fi negate. Nu mai sunt simple afirmatii facute de un om politic sau de un alt om politic. Deci, daca este sa ne referim la lucrurile formale, Romania nu are o problema cu statul de drept", a spus miercuri Tariceanu, la Senat.

El a mentionat ca, "pe langa aceasta monitorizare care a fost atat de eficienta, s-a dezvoltat o cangrena uriasa in sistemul de justitie datorita coniventei intre servicii si o serie de institutii care sunt nelegale, nesanatoase si care trebuie rezolvate", scrie Agerpres.



"Pana cand in Romania nu vor fi rezolvate aceste probleme si nu vom intra in legalitate, in limitele Constitutiei, sa nu cumva sa credeti ca o sa am vreun moment tentatia sa nu vorbesc despre aceste lucruri. Daca nu vorbim, atunci ma fac vinovat, ma fac complice la ceea ce s-a intamplat in Romania si acest lucru eu nu il voi face niciodata. V-am spus ca pentru mine, ca liberal, nu exista valoare mai importanta decat apararea drepturilor si libertatilor, in pofida celor care au spus 'Tariceanu sau ALDE vor sa slabeasca lupta impotriva coruptiei', acestea fiind motive invocate ca sa nu atacam fondul problemei. Iata ca am avut dreptate si tuturor celor care au indraznit sa tina acest discurs acuzator la adresa formatiunii pe care o reprezint si a mea in calitate de presedinte al Senatului, probele care sunt astazi pe masa cred ca sunt indubitabile. Nimeni nu isi mai poate pune semne de intrebare in legatura cu ceea ce s-a intamplat in Romania. Datoria noastra este sa mergem pana la capat si aceste lucruri sa le remediem, daca suntem cu adevarat un stat care isi respecta cetateanul", a adaugat Tariceanu.



"Exista de foarte multe ori tentatia si tendinta in Romania de a considera o afirmatie facuta de Comisia Europeana ca adevarul absolut. Sa stiti ca la Comisia Europeana lucreaza functionari, unii de foarte buna calitate, fara doar si poate, si care au si ei dreptul sa greseasca si sa se insele. Problema este daca cei care lucreaza la UE fac aceste analize in mod corect, obiectiv, cu buna credinta sau nu. In trecut, am vazut de foarte multe ori rapoarte pe care le stiti, ma refer la rapoartele MCV, care dovedeau o slaba informare. Am spus-o si presedintelui Juncker si lui Timmermans, le-am spus tuturor, ca nu sunt corect facute rapoartele, nu sunt obiective, nu sunt bazate pe informatii. Sunt propagate diverse afirmatii din spatiul public care nu au (...) suport drept adevarul si acest lucru cred ca Romania poate sa il spuna foarte transant. Am si discutat in acest sens cu reprezentatii Comisiei, ma refer atat la presedintele Comisiei, cat si la prim-vicepresedinte si le-am spus aceste lucruri foarte direct. Cred ca relatia nu trebuie pusa intr-un raport de subordonare, Romania este una dintre tarile membre ale UE care contribuie la constructia europeana. Comisia Europeana este un instrument care ne ajuta sa ne armonizam punctele de vedere, dar nu este cel de la care trebuie sa luam obligatoriu lumina in orice privinta. Trebuie sa ne spunem punctul de vedere, bineinteles argumentat, obiectiv si trebuie sa se tina cont de el", a explicat Tariceanu.

Presedintele Senatului sustine ca "CE este un instrument care ne ajuta sa ne armonizam punctele de vedere, dar nu este cel de la care trebuie sa luam obligatoriu lumina in orice privinta".Comisia Europeana a propus miercuri, intr-o initiativa fara precedent, "restrangerea accesului la fondurile UE" pentru tarile membre care incalca statul de drept, conform proiectului de buget comunitar pentru perioada 2021 - 2027, relateaza AFP.