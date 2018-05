"In ceea ce priveste controlul de constitutionalitate propriu-zis, articolele care au fost gasite neconstitutionale de catre Curte sunt mai degraba legate de chestiuni putin importante, de corelare legislativa si, tinand cont ca sunt sute de articole in cele trei legi, numarul de sesizari pe care le-a admis Curtea, nu reprezinta sub nicio forma un punct de vedere care sa puna sub semnul intrebarii eventual, asa cum presedintele a lasat sa se inteleaga, modificarea arhitecturii constitutionale a Romaniei. Acest lucru nu se poate face, modificarea arhitecturii constitutionale, decat modificand Constitutia. Legile nu pot sa modifice din acest punct de vedere nicidecum prevederile constitutionale. In acest fel cred ca se declanseaza un conflict interinstitutional intre presedinte si Parlament, lucru pe care eu as fi vrut sa il evitam, dar putem accepta si o astfel de situatie", a spus Tariceanu, citat de jurnalul.ro.

Chestionat daca urmeaza sa sesizeze CCR cu privire la conflictul dintre Presedintie si Parlament mentionat anterior, raspunsul presedintelui Senatului fiind: "Mai degraba este un conflict politic, ca presedintele are tot dreptul, si respect acest drept, de a sesiza Curtea. Observ ca in spatele acestui demers nu este unul mai degraba juridic, ci unul de natura politica. Dar presedintele are dreptul sa faca acest lucru. Dar atata vreme cat Parlamentul nu afecteaza in niciun fel independenta Justitiei, nimeni nu a putut sa vina cu niciun argument ci doar cu declaratii de ordin general, (...) trebuie sa vedem pozitionarea fiecarei institutii in raport cu acest pachet de reforma a Justitiei extrem de necesar, mai ales in contextul gravelor abuzuri care s-au petrecut in Justitie in ultima perioada".

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si la Comisia de la Venetia.

Citeste si: Tariceanu, dupa anuntul lui Iohannis ca va sesiza CCR: Nu imi faceam niciun fel de iluzie ca nu va recurge la acest instrument