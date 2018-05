Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a dus la decesul politistului Bogdan Gigina.

In acelasi dosar procurorii au dispus trimiterea in judecata a societatii General MPM Impex SRL si a administratorului acesteia, Petre Mazilu, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

"In seara de 20 octombrie 2015, agentul de politie Gigina Bogdan-Cosmin, in varsta de 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe o strada din municipiul Bucuresti, in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a unui traumatism cranio-cerebral si facial cu fractura craniana, leziuni care au cauzat decesul. La momentul producerii accidentului, victima Gigina Bogdan-Cosmin facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Oprea Gabriel, care preceda in trafic autoturismul in care se afla ministrul. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa catre locuinta sa", se arata in comunicat.

Conform aceleiasi surse, accidentul rutier care a determinat decesul politistului Gigina s-a produs ca urmare a nerespectarii de catre inculpatii Gabriel Oprea, Petre Mazilu si General MPM Impex SRL a dispozitiilor legale si a masurilor de prevedere pentru exercitarea unor activitati - activitatea de insotire a ministrului de catre politisti rutieri in cazul lui Oprea, respectiv activitatea de realizare a unor lucrari in carosabil in cazul firmei si administratorului acesteia.

"Concret, incepand cu preluarea, la inceputul anului 2014, a functiei de ministru al Afacerilor Interne, inculpatul Oprea Gabriel a dispus - cu incalcarea dispozitiilor legale privind insotirea demnitarilor de catre Politia Rutiera - insotirea sa permanenta de catre un dispozitiv de Politie Rutiera, iar din luna iunie 2015 a dispus ca din acest dispozitiv sa faca parte si un politist rutier motociclist. In acest mod, ministrul de Interne de la acea data Oprea Gabriel si-a conferit, in mod discretionar, 'drepturi' neprevazute de cadrul legal, 'drepturi' a caror exercitare a presupus punerea unor politisti rutieri in situatii de risc sporit si totodata a impus ca deplasarea echipajelor de Politie Rutiera sa se faca in regim de viteza sporita", se precizeaza in comunicat.

In opinia procurorilor, Gabriel Oprea i-a pus pe politistii rutieri care au executat aceasta activitate de insotire intr-o situatie permanenta de risc sporit, obligandu-i sa participe la o activitate ce avea un potential ridicat de producere a unor evenimente rutiere.

"Referitor la inculpatii Mazilu Petre si General MPM Impex SRL, a rezultat ca acestia, cu incalcarea dispozitiilor legale privind executarea semnalizarii rutiere, nu au luat masuri pentru instruirea angajatilor cu privire la modalitatea corecta de realizare a semnalizarii rutiere aferente lucrarilor executate pe partea carosabila si au pus la dispozitia angajatilor semne rutiere realizate artizanal, neconforme standardelor de siguranta, fapta care a avut ca urmare realizarea total necorespunzatoare a semnalizarii rutiere aferente unei lucrari executate pe strada Stirbei Voda din Bucuresti, in zona in care s-a produs accidentul", mai sustin procurorii.

Din probele administrate a rezultat ca cei trei inculpati au prevazut posibilitatea producerii unui accident rutier letal, insa au apreciat, fara temei, ca un astfel de rezultat nu se va produce. Anchetatorii au luat in calcul faptul ca, la momentul producerii accidentului, victima facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului de Interne, circula cu o viteza de 84 km/h in conditii de vizibilitate redusa determinate de intuneric si ploaie, iar dinamica producerii accidentului si lipsa unor manevre de franare conduc la concluzia ca politistul nu a vazut obstacolele de pe carosabil.

"Fata de aceste elemente de fapt s-a verificat caracterul ilicit si culpabil al urmatoarelor actiuni care au dus la decesul victimei: prezenta victimei ca motociclist intr-o coloana oficiala; viteza de deplasare si neadaptarea acesteia la conditiile meteorologice; modalitatea deficitara de semnalizate a obstacolelor existente pe carosabil. Cu privire la primele doua cauze, respectiv prezenta victimei ca motociclist intr-o coloana oficiala, viteza de deplasare si neadaptarea acesteia la conditiile meteorologice, a rezultat ca aceste activitati au fost determinate si ca ii sunt imputabile inculpatului Oprea Gabriel", se mentioneaza in comunicat.

Potrivit procurorilor, Gabriel Oprea este cel care a impus, folosindu-se de ascendentul conferit de functia sa si conferindu-si in mod discretionar drepturi neprevazute de cadrul legal ce reglementeaza insotirea demnitarilor, ca deplasarea sa se faca cu viteza foarte ridicata, ceea ce a contribuit la producerea accidentului rutier care a dus la decesul victimei.

"Cu privire la cea de a treia cauza a accidentului rutier, respectiv modalitatea deficitara de semnalizare a obstacolelor existente pe carosabil, a rezultat ca aceasta cauza a accidentului este imputabila societatii comerciale General MPM Impex SRL (care executa pe suprafata carosabila o lucrare la instalatia subterana de gaze naturale) si lui Mazilu Petre, administratorul societatii comerciale. A rezultat ca semnele de circulatie nu erau reflectorizante si ca erau amplasate la aproximativ 11,5 metri inainte de zona lucrarilor. Potrivit prevederilor legale, semnele de circulatie trebuiau sa fie reflectorizante. Obligatia de a asigura si folosi semnalizare reflectorizanta si de a o amplasa potrivit prevederilor normative in materie revine administratorului firmei General MPM Impex SRL Mazilu Petre", precizeaza DNA.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile aflate in posesia ori proprietatea celor trei inculpati, iar dosarul a fost trimis pentru judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie.