"Toti ne raportam, pana la urma, la avizul Comisiei de la Venetia. In fapt, la standardele pe care le consacra Comisia de la Venetia, in fond, la acel patrimoniu constitutional comun si, chiar daca e Comisie de la Venetia, nu uitati faptul ca din ea fac parte si tari care nu sunt membre ale Uniunii, tari care nu fac parte din Consiliu. Ne raportam la respectivele standarde si ne raportam fiecare in pozitia constitutionala pe care o are. Depinde cine solicita, depinde pentru ce solicita, depinde in ce faza a procesului legislativ se solicita acest aviz, dupa cum depinde foarte mult si de stadiul adoptarii legii respective. N-are importanta cand ceri, are importanta cand primesti, iar cand primesti, in ce stadiu se afla proiectul. (...) Legile sunt la promulgare. Ce sa astept eu sau ce sa astepte cineva? Sa vedem reactia presedintelui, sa vedem ce decizie ia CCR, sa vedem avizul Comisiei de la Venetia", a declarat ministrul Justitiei la Parlament, potrivit Agerpres.

Toader a sustinut ca "presedintele da indicatii judecatorilor CCR", in contextul in care dimineata presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si la Comisia de la Venetia.

Atunci cand CCR adopta o decizie, indiferent care este, arata ministrul Tudorel Toader, solutia, chiar daca nu are un aviz de la Comisia de la Venetia, CCR tine cont de standardele stabilite de Comisie.

"Pentru ca intr-o anumita problema punctuala, daca Comisia s-a pronuntat intr-un fel raspunzand Moldovei sau raspunzand nu stiu carui stat, sigur, noi putem sa intrebam, dar nu inseamna ca ne va raspunde de principiu altceva. Solutia pe care o stabileste standardul, care continuu se ridica, niciodata nu coboara, (...) face parte din patrimoniul constitutional comun si la el trebuie sa ne raportam. (...) Cat dureaza - depinde de complexitatea intrebarii si de momentul in care intrebarea e primita. Comisia se intruneste de patru ori pe an", a explicat ministrul Justitiei.