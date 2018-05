"Asa cum tocmai a spus si Presedintele Iohannis, graba nu are ce sa caute atunci cand vorbim despre legile justitiei.

Graba a fost arma folosita de PSD pentru tot ce a facut rau in acest domeniu, de la ordonantele date in puterea noptii, pana la incalcarile procedurilor si regulamentelor in Parlament. Dar, odata cu interventia de astazi a Presedintelui, PSD va fi obligat sa o lase.

Deci, fara graba!

Mai bine sa asteptam cu calm opinia Comisiei de la Venetia si apoi sa discutam legile cu seriozitate, cu ascultarea magistratilor si a specialistilor.

Este un mare castig al zilei de astazi pentru ca, in acest moment al dezbaterii legislative, intervine si o sesizare a Comisiei de la Venetia din plan intern. Presedintele a corectat astfel o procedura legislativa in care pe traseul parlamentar majoritatea PSD – ALDE a refuzat cu obstinatie acest pas de normalitate. Acum, cand proiectele au ajuns in sfarsit si pe masa Presedintelui, este foarte importanta o reactie a unei institutii romanesti de acest tip.

Atunci cand au avut ocazia si chiar obligatia, Guvernul si Parlamentul au refuzat sa faca o astfel de sesizare catre Comisia de la Venetia, dar noroc ca nu toate institutiile din statul roman depind de PSD. Se confirma din nou, ca si la momentul OUG 13, ca in momentele delicate vocea Presedintelui intervine si se face auzita. De aceea, PNL isi va conjuga eforturile cu cele ale Presedintelui Iohannis pentru ca doar el dovedeste ca intelege rigorile si standardele internationale in materie de stat de drept si independenta a sistemului judiciar.

Asa cum tocmai a spus si Presedintele, toate cele 3 proiecte de legi contin vicii din perspectiva statului de drept si democratic: fragilizarea statutului procurorului, reguli pentru admiterea in magistratura care risca sa blocheze actul de justitie, cresterea rolului Ministrului justitiei in dauna CSM, segregarea atributiilor sectiilor CSM si altele. Aceste probleme trebuie examinate de CCR, dar este absolut necesar sa fie asteptat si avizul Comisiei de la Venetia.

Lupta in jurul legilor justitiei este foarte departe de final. Dar este nevoie de o implicare mai mare din partea tuturor celor care pot face ceva pentru ca abia acum, la ceva timp dupa minciunile sfruntate ale PSD din campania electorala din 2016, vedem partea hidoasa a acestui partid, care spune ca ”Statul sunt eu!” prin cele mai mediocre si mai semidocte personaje", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.