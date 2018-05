"Era de asteptat ca presedintele, odata ce legile ajung la institutia prezidentiala, sa sesizeze CCR. Nu imi faceam niciun fel de iluzie ca nu va recurge la acest instrument. Nu sunt in masura sa va spun in mod categoric, dar (...) CCR cand face controlul de constitutionalitate integreaza intotdeauna si recomandarile Comisiei de la Venetia, deci sesizarea suplimentara a Comisiei de la Venetia pare mai degraba un demers care sa incetineasca sau sa amane momentul punerii in aplicare a acestor legi", a mentionat Tariceanu, citat de digi24.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si la Comisia de la Venetia.

"In forma in care se prezinta acum, pachetul legislativ de modificare a legilor justitiei nu corespunde nici exigentelor unui stat de drept si democratic, asa cum Constitutia Romaniei proclama emblematic in articolul 1, si nici asteptarilor romanilor, care isi doresc o justitie independenta, bazata pe lege si neinfluentabila. Am decis, ca atare, sa trimit intregul pachet legislativ inapoi la Curtea Constitutionala si, in paralel, sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea, fac un apel catre Curtea Constitutionala de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constitutional comun in Europa si care sprijina statele care doresc sa puna structurile juridice si institutionale in acord cu standardele si bunele practici internationale in materie de democratie, preeminenta a dreptului si a protectiei drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constitutional de urgenta", a spus Iohannis.



