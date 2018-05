Dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat modul in care functioneaza sistemul de plata prin SMS, la podul Fetesti, un internaut i-a adresat intrebarea: "Pai n-ai sunat-o pe 20-20 s-o intrebi?", raspunsul liderului social-democrat fiind:

"I-am contactat pe cei responsabili si mi-au confirmat ca e o problema la unul din operatorii de telefonie mobila. Cat despre 20-20, as vrea sa va explic ceva: la Bruxelles, cand se discuta despre 2020, in general se foloseste expresia «twenty-twenty». Doamna Prim-ministru, obisnuita cu aceasta expresie, in engleza, a folosit-o si in romaneste. Este un automatism, nu o «mare greseala»".

Premierul Viorica Dancila a mentionat ca exprimare este, de fapt, o influenta a limbajului utilizat la Bruxelles.

"Sa stiti ca foarte mulţi au spus ca au vazut in acest lucru o greseala. Ganditi-va ca eu sunt de noua ani la Bruxelles. La Bruxelles exista Orizont douazeci-douazeci, Euro douazeci-douazeci. Cand noua ani ai vorbit asa, este normal ca acest lucru sa incerci sa il duci mai departe. De acum incolo voi zice doua mii douazeci", a declarat prim-ministrul la Romania TV.

