"Oricine depune motiune de cenzura are sprijinul nostru. (...) Nu suntem de acord ca Romania sa aiba un guvern condus de o marioneta", a mentionat presedintele PMP la un post de televiziune.

Fostul sef de stat este de parere ca Guvernul a incalcat atributiile lui Klaus Iohannis, avand in vedere ca nu l-au pus la curent in sedinte Executivului ca se va vorbi despre mutarea ambasadei la Ierusalim.



"Cei de la Cotroceni nu au fost informati (...) Presedintele a fost informat ca se discuta in sedinta de Guvern problema mutarii ambasadei la Iersusalim ca sa fie prezent? (...) Nu a fost informat. Este o incalcare grava a atributiilor presedintelui de catre Guvern", a mai spus Basescu, citat de stirileprotv.ro.