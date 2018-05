"Salariile in sistemul sanitar au crescut. Fata de 2016 nu avem salarii care sa nu fi crescut. Mai mult, la 1 martie anul acesta, salariile medicilor au crescut cu procente cuprinse intre 75% si 125%. Am vazut ca sunt probleme, probleme legate de sporuri, in mare parte, si de aceea am solicitat o intalnire cu toti managerii de spitale, pentru a identifica unde sunt problemele, de ce natura sunt aceste probleme, daca avem solutii pentru aceste probleme. (...) Una dintre masurile care ar putea detensiona situatia cu spitalele e cea referitoare la plata suplimentara pentru activitatea de garda, care sa fie scoasa din anvelopa de 30% sporuri", a declarat sefa Executivului la Romania TV.

Prim-ministrul a tinut sa specifice ca aceste cresteri pentru personalul medical au fost realizate pentru ca medicii sa nu mai paraseasca tara.

"Si in educatie, cresterile salariale au fost destul de mari", a mai spus ea, citata de stirileprotv.ro.

Chestionata daca aceste cresteri salariale din sectorul bugetar nu risca sa duca economia tarii la colaps, raspunsul premierului a fost: "Nu. Am subliniat acest lucru. Am subliniat de fiecare data (...) ca tot ce am facut pana acum este sustenabil".