"Pentru mine, viata merge inainte si duc mai departe implementarea programului de guvernare, un program asteptat de romani", a spus Viorica Dancila la Romania Tv.

"Este normal ca nu ma bucura aceste lucruri, dar, in acelasi timp, am ajuns la concluzia ca trebuie sa-i lasa sa vorbeasca, pentru ca daca nu au alte lucruri legate de guvernare, legate de obiective majore, isi cauta lucruri marunte, sa arunce cu noroi in anumiti oameni, pentru ca asa au fost invatati. Eu merg mai departe, incerc sa ignor toate aceste lucruri si de multe ori cand ii vad asa de inversunati pe lucruri atat de marunte, imi dau seama ca merg pe directia buna", a adaugat ea, citat de stirileprotv.ro.