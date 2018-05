"Podul Constanta, de la NEPASARE la PREMEDITARE. Aceste poze sunt facute astazi. Au mascat problemele structurale cu ipsos! (LE: adeziv de exterior)



Specialistii pe care i-am consultat ne confirma ca aceasta lucrare are valoare structurala ZERO. Saptamana trecuta autoritatile responsabile au anuntat ca se vor realiza lucrari de reparatii si am crezut ca se va intampla in sfarsit ceva normal.

Insa astazi suntem martorii unui act de politicianism pur: spoiala (in adevaratul sens) unor probleme grave ca urmare a presiunii publice.

Lucrurile nu pot ramane asa. Vom continua prin toate mijloacele legale pe care le avem la dispozitie sa solicitam autoritatilor, care astazi s-au dovedit iresponsabile, sa faca totusi un act responsabil si sa inceapa urgent lucrarile de reabilitare care se impun!

Cerem din nou publicarea imediata a expertizei tehnice din februarie!", arata USR.