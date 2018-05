"Este normal ca nu ma bucura aceste lucruri, dar, in acelasi timp, am ajuns la concluzia ca trebuie sa-i lasa sa vorbeasca, pentru ca daca nu au alte lucruri legate de guvernare, legate de obiective majore, isi cauta lucruri marunte, sa arunce cu noroi in anumiti oameni, pentru ca asa au fost invatati. Eu merg mai departe, incerc sa ignor toate aceste lucruri si de multe ori cand ii vad asa de inversunati pe lucruri atat de marunte, imi dau seama ca merg pe directia buna", a spus, la Romania Tv, Viorica Dancila, intrebata daca nu o deranjeaza faptul ca se spune ca este "omul lui Liviu Dragnea".

Ea a adaugat ca anumite critici o deranjeaza, dar ca trebuie sa fie un om echilibrat, scrie Agerpres.



"Nu pot sa spun ca anumite lucruri trec impasibil pe langa mine. Nu! Sunt anumite lucruri care intr-adevar mi se par..., nu-mi vine sa cred ca cineva poate gandi asa. Dar, in acelasi timp, caut sa-mi pastrez echilibrul, am o datorie, sunt premierul Romaniei si trebuie sa fiu un om echilibrat si sa incerc sa ignor anumite lucruri", a mentionat premierul.

Viorica Dancila a subliniat ca vrea sa-si duca pana la capat mandatul de premier si ca nu vrea sa dezamageasca.



"Atunci cand am devenit premierul Romaniei mi-am propus ca acest mandat sa-l duc la capat si tot ceea ce am promis sa devina realitate. Si atunci, de fiecare data ma gandesc la ceea ce am promis si la faptul ca nu trebuie sa dezamagesc. In momentul in care voi dezamagi, acest lucru cred ca va fi cea mai mare lovitura pentru mine. Nu vreau sa dezamagesc, de fiecare data ma gandesc ca trebuie sa merg mai departe, nu ma uit niciodata inapoi si ma uit spre viitor si spre ceea ce trebuie sa fac", a punctat primul-ministru.