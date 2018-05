"Presedintele nu are prerogative de a cere demisia, care sa rezulte printr-o procedura constitutionala si prin demisia premierului sau prin inlaturarea premierului, asta poate sa faca Parlamentul", a declarat Attila la RFI.

El sustine ca spera ca discutiile pe acest subiect sa includa instrumente democratice.

"Astfel de scandaluri nu aduc nici un beneficiu, in general, Romaniei, pentru ca numai daca ne uitam la primele stiri care au aparut in ziua cea mai focoasa, ca sa spun asa, in declaratii, s-a vazut cum se resimte in diferiti indici lucrul acesta", a mai specificat el, citat de romanialibera.ro.

Acesta ii invita atat pe presedinte, cat si pe premier sa incerce sa conlucreze pentru interesul Romaniei.