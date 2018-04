"Dupa cum stiti, am fost plecata in Israel. Cand m-am intors din Israel, am vazut declaratiile domnului presedinte, am vazut modul in care domnul presedinte dadea impresia ca ma cheama ca la scoala, ca pe un elev care nu si-a facut lectia si trebuie certat. Sunt prim-ministrul Romaniei si nu pot accepta acest lucru", a afirmat Dancila, la Romania Tv.

Ea a apreciat ca atitudinea presedintelui a pus Romania intr-o lumina proasta.

"Imi pare rau, atitudinea presedintelui nu a pus intr-o lumina proasta presedintele Romaniei sau prim-ministrul, aprecierile sunt la nivel national si acest lucru nu trebuie sa se intample. Eu am fost foarte concentrata pe intalnirile pe care le-am avut, pe ceea ce pot sa fac pentru Romania, pentru ca eu am privit aceasta vizita, cum privesc de altfel toate vizitele prim-ministrului, ca lucruri bune pe care pot sa le aduc pentru Romania", a spus Dancila.

Ea a sustinut ca nu avea nevoie de mandatul presedintelui pentru vizita in Israel, deoarece intalnirile pe care le-a avut au fost pe teme de dezvoltare economica.

"Din pacate, domnul presedinte nu a inteles acest lucru, nu a inteles ca nu aveam nevoie de mandat, am fost in Israel pentru a avea anumite acorduri pe dezvoltare economica intre Romania si Israel. Intalnirea cu prim-ministrul israelian s-a desfasurat mai mult axata pe componenta economica. Am vorbit despre investitii, spitale, medicina, telemedicina si despre o sedinta de guvern comuna care va avea loc, speram noi, in luna iulie a acestui an. Deci, eu am fost acolo pentru a aduce o plusvaloare, pentru a crea anumite lucruri, anumite investitii pentru Romania, si nicidecum pentru interese personale, asa cum a lasat sa se inteleaga domnul presedinte", a subliniat premierul.

"In mod normal, domnul presedinte nu trebuia sa vorbeasca nici despre falsa cearta cu BNR, nici despre vizita mea in Israel ca si cum ar fi o vizita pe care nu trebuia sa o fac", a adaugat Dancila.

Premierul Viorica Dancila a refuzat vineri sa se prezinte la Cotroceni, la intrunirea convocata de presedintele Klaus Iohannis, pe tema medierii dintre Guvern si BNR.