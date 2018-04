"Domnul presedinte trebuie sa anunte daca vine la sedinta de guvern si trebuie sa fie pe ordinea de zi un punct care sa necesite prezenta presedintelui. Nu suntem la scoala, ca sa vina domnul profesor sa ia elevii de urechi, suntem oameni responsabili. Daca a facut-o o data, asta nu inseamna ca lucrurile trebuie sa se repete", a afirmat Dancila, la Romania Tv.

Ea a spus ca doreste "sa fie un echilibru si bune relatii interinstitutionale, nu relatii intre oameni", iar presedintele trebuie sa-si regandeasca modul de abordare.

"Probabil, nu-i place domnului presedinte Viorica Dancila, dar relatie institutionala intre Guvern si presedinte trebuie sa existe si eu cred ca domnul presedinte trebuie sa se mai gandeasca si sa regandeasca acest mod de abordare", a adaugat premierul.

Dancila a sustinut ca, in caz contrar, va merge mai departe, cu sustinerea coalitiei de guvernare si a Parlamentului.

"Daca nu o va face, eu voi merge inainte, am sustinerea coalitiei de guvernare, am sustinerea Parlamentului, eu voi merge inainte si voi incerca si sunt sigura ca voi reusi sa pun in practica programul de guvernare", a subliniat Dancila.

Ea a mentionat ca presedintele Romaniei nu are atributii in demiterea premierului.

"Presedintele Romaniei nu are atributii in ceea ce inseamna a demite premierul. Daca eu i-as spune acelasi lucru domnului presedinte, probabil ar zambi. Eu nu am zambit. Nu am zambit, pentru ca mi se pare o gluma nelalocul ei. Nu poti sa spui asa ceva, in calitate de om care ar trebui sa aduci echilibru, sa fii un mediator in cadrul statului", a mai spus Dancila.