Dupa vizita neanuntata pe care premierul Viorica Dancila a facut-o in Israel, fapt criticat aspru de catre presedintele Klaus Iohannis, acesta din urma a cerut, vineri, intr-o conferinta de presa, demisia ei.

Presedintele a reamintit angajamentul pe care premierul si l-a luat in momentul in care a fost numita in functie si a mentionat ca Viorica Dancila l-a incalcat, deoarece a ales sa respecte ordinele de la PSD, in loc sa pastreze o relatie institutionala cu Presedintia.