"Eu cred ca alegerea in doua tururi trebuie sa redevina norma, si cand vorbim de alegerea primarilor si cand vorbim de alegerea presedintilor consiliilor judetene. S-a vazut intre timp ca alegerea intr-un singur tur nu da rezultatele scontate. Trecerea la alegerea intr-un singur tur a saracit viata politica romaneasca, in special viata politica romaneasca locala", a declarat seful statului, citat de ziare.com.

Si fostul presedinte Traian Basescu considera ca alegerea primarilor intr-un tur de scrutin este o eroare legislativa si politica.

"Vrem sa dam un semnal legat de nevoia de a repara erori legislative care au facut ca democratia in Romania sa fie afectata negativ. Unul din aceste elemente este legat de alegerea primarilor. La fel cum a fost o mare eroare introducerea votului uninominal, pe care l-am sustinut de buna credinta, constatam ca si alegerea primarilor intr-un singur tur este o eroare politica. (...) Privind la evolutiile politice ce au rezultat in urma aplicarii legii cu alegerea primarilor dintr-un singur tur, constatam ca, practic, democratia sufera consistent. In primul rand, un partid mare cum este PSD isi garanteaza aproape, prin aceasta lege a alegerii primarilor dintr-un singur tur, consolidarea, isi garanteaza postamentul pe care pe urma obtine rezultate foarte mari in alegerile legislative. (...) Consideram ca in momentul de fata, urmare a acestui mod de a alege primarii, primarii au devenit nereprezentativi din punct de vedere electoral", a spus presedintele PMP.