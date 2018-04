"Cred ca trebuie sa gasim niste guvernanti foarte curajosi care incep sa reconstruiasca efectiv sistemul de sanatate publica. El este in mare masura un sistem care isi are originile in era primitiv-comunista, in anii '50-'60, in care, in mod paradoxal, atunci performau, dar nu a fost adaptat, nu a fost modernizat", a declarat seful statului.

Presdintele este de parere ca "nu resursele financiare sunt cea mai mare problema, ci felul in care sunt ele gestionate".

"Este clar ca sistemul public de sanatate are probleme foarte, foarte multe. Unele dintre ele am putut sa le auzim astazi din partea miilor de protestatari care s-au adunat in fata Guvernului pentru a-si exprima nemultumirea fata de mai multe fenomene din sistemul de sanatate. De multe ori s-au facut achizitii de echipamente scumpe si s-au amplasat in locatii nepotrivite sau insalubre. De multe ori se folosesc resursele spitalului pentru altceva decat pentru a imbunatati prestatia catre pacient. Dupa parerea mea, in centrul sistemului de sanatate publica trebuie sa stea pacientul. Atata timp cat avem alte centre, lucrurile nu pot functiona mai bine", a mai precizat Iohannis, citat de bursa.ro.