"As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului presedinte Iohannis. Ele sunt considerate, si nu numai de mine, cu o anumita doza de antisemitism. De asemenea, nu poti sa jignesti in asemenea hal. Bun, m-a jignit pe mine, a jignit-o pe doamna prim-ministru, dar nu poti sa jignesti niste oficiali din alt stat pe care ii acuzi ca fac intelegeri secrete cu niste oficiali din Romania. Asa ceva este inacceptabil! De asemenea, e o lege nescrisa care a tot fost respectata in Romania, si Basescu o respecta si eu am respectat-o si am spus-o de multe ori public, de cate ori a fost presedintele plecat din tara, chiar daca eram intrebat, chiar daca eram intr-un anumit conflict, am spus: e plecat din tara presedintele, reprezinta Romania, discuta pentru Romania, sper, si nu vreau sa fie intrebat pe acolo sa raspunda la niste intrebari pe care le-as fi generat eu sau alt coleg de-al meu sau cineva cu care era intr-un conflict. Nu a mai tinut cont nici de asta", a declarat liderul social-democrat la Antena 3.

El a tinut sa mentioneze ca, in momentul in care primeste o invitatie, nu il obliga cineva sa ceara aprobarea sefului statului.

"Am obligatia sa informez Parlamentul si o voi face, primul-ministru il poate informa pe presedinte fara niciun fel de problema, dar eu pun o intrebare: eu nu stiu daca presedintele Romaniei - cu care recunosc ca am fost mult prea binevoitor in ultimele luni de zile, tot din dorinta de a nu crea conflicte - sau nu am auzit ca inainte de a merge la vreun Consiliu European sau la alte intalniri si-a luat mandat de la Parlament. Ca o sa spuna ca nu are nevoie. A avut o discutie cu sefii celor doua camere, a avut vreo discutie cu primul ministru? Sau dupa? Pentru ca merge si isi ia tot felul de angajamente in numele Romaniei, pe care trebuie sa le puna in practica ori Parlamentul ori Guvernul. Noi nu am zis nimic pana acum, nu ne-a informat, dar nu poti sa iesi sa ceri unor oficiali din Romania sa iti ceara aprobarea sa mearga la niste intalniri. Mai mult decat atat, domnul presedinte Iohannis a stiut ca doamna prim-ministru merge in Israel, nu a aflat din presa. A inceput sa spuna multe neadevaruri. A stiu de la doamna prim-ministru. Mie mi-a spus doamna prim-ministru astazi ca l-a informat pe presedintele Romaniei ca merge in Israel", a mentionat Dragnea, citat de stirileprotv.ro.

