"In sfarsit sunam un prieten: Comisia de la Venetia.

Ii felicit pe cei de la PNL pentru sesizarea Comisiei de la Venetia prin intermediul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei! Este o victorie importanta si necesara in lupta pentru salvarea Justitiei din mainile coalitiei penalilor. Solidaritatea in fata atacului PSD-ALDE-UDMR de destructurare a justitiei si transformare a tarii in rai infractional (ieri au votat si inchisoarea de week-end), este singura sansa de aparare a societatii.

Este o lupta pe care USR o va continua, in Parlament, in strada, la Curtea Constitutionala, in tara si in Europa, pentru ca independenta justitiei este fundamentala daca vrem sa mai traim intr-o tara Europeana.

Zilele astea suntem in strada, strangem semnaturi pentru initiativa cetateneasca Fara Penali in Functii Publice. USR o sustine cu toate resursele. Va astept si pe voi. Impreuna chiar avem sanse sa curatam politica romaneasca de infractori si penali", a scris Dan Barna pe Facebook.

