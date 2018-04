"Am vazut ca in ultimii ani in Romania am avut politica externa de a astepta ordinele venite de la altii. Daca ne spun unii astazi, o luam spre stanga, daca maine se schimba si spun 'luati-o pe dreapta', fara intrebari o luam la dreapta. Eu zic ca trebuie sa avem o politica externa care sa tina cont in primul rand de interesele Romaniei. (...) Se va organiza o sedinta de guvern comuna in Bucuresti, probabil in luna iulie, cel mai tarziu, in care sa se semneze niste acorduri extrem de importante pentru economia romaneasca si pentru dezvoltarea Romaniei. Da, recunosc, am o relatie foarte buna cu premierul Israelului. Asta este cumva o infractiune? Asta este ceva rau? Ca daca am o relatie apropiata, nu o am pentru mine, personal, ca nu vine premierul Netanyahu in Romania sa ma ajute cu ceva, ci este pentru Romania", a declarat presedintele Camerei Deputatilor la Antena 3.

Liderul social-democrat a mai subliniat ca nu a afirmat niciodata ca s-a decis ca Ambasada Romaniei in Israel sa se mute la Ierusalim.

"Atunci cand doua state atat de importante in lume ca Statele Unite si Israelul sunt intr-o perioada in care ar avea nevoie de sprijin intr-un anumit demers si daca exact atunci le acorzi acest sprijin, conteaza enorm si nu va fi uitat niciodata si vorbim aici de interesele majorare ale Romaniei, nu de interese marunte sau de dispute politice mici de pe malurile Dambovitei", a adaugat el, citat de europafm.ro.

