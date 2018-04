"Fiti asigurati ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel in vizita bilaterala fara sa sufle o vorba, fara macar din politete sa ma sune sau sa treaca pe la mine, fiindca, totusi, daca PSD-ului nu-i convine, eu sunt presedintele Republicii si eu raspund de politica externa", a declarat Iohannis la Bacau.

El a afimat ca in declaratia sa anterioara nu a folosit notiuni peiorative si si-a cerut scuze daca "cineva s-a simtit ofensat".



"Acum, sa fiu eu acuzat de antisemitism mi se pare deplasat, caraghios. Eu am fost laudat si laureat de mai multe asociatii evreiesti si toata lumea stie ca relatii bilaterale intre Romania si Israel sunt excelente de la fondarea statului Israel modern. Nu stiu pe ce se bazeaza aceste critici (...). In afirmatia mea nu am folosit notiuni peiorative, dar daca totusi cineva s-a simtit ofensat de declaratia mea, imi cer scuze fata de acestia, iar declaratia nu a fost o declaratie, ci a fost o intrebare retorica. (...) Eu m-am intrebat cand s-a laudat presedintele Camerei Deputatilor la televizor ca a rezolvat problema ambasadei in ce calitate a rezolvat aceasta chestiune si cum s-a gandit sa intre in aceasta dezbatere tocmai de aceea si fiindca vizita aceluiasi personaj nu a fost mediatizata deloc, nu a fost anuntata, mi-am pus si eu intrebarea, cum probabil si alti politicieni si-au pus intrebarea: Ok, daca s-a dus acolo si nu stim nimic ce intelegeri vor putea sa faca? In absolut niciun caz acea intrebare retorica nu a fost cu iz de a jigni comunitatile evreiesti sau Statul Israel cu care avem relatii dintre cele mai bune. Intrebarea mi-am pus-o fiindca o persoana din Romania, recte presedintele Camerei Deputatilor, s-a deplasat acolo pentru nu stim ce, se intalneste cu nu stim cu cine si nici nu stim ce intelegeri vor face, ca daca ar fi mers intr-un mod transparent, daca ar fi existat declaratii politice inainte sa intelegem si noi ce face acolo, atunci cu siguranta am sti mai bine si intelegerile nu ar mai fi secrete", a afirmat Iohannis.