"Comisia de la Venetia nu are ce sa constate atat timp cat noi, in momentul in care am elaborat cele trei legi, am tinut cont de opiniile pe care le-a avut Comisia de la Venetia de-a lungul timpului in cauze care nu au vizat numai Romania si cauze internationale. Curtea Constitutionala a Romaniei, in momentul in care a analizat cele trei legi, a constatat ca s-a tinut cont de opinia exprimata de Comisia de la Venetia de-a lungul timpului.

Din cele trei legi, Curtea Constitutionala a declarat doua constitutionale, iar la cea de a treia avem sa definim eroarea judiciara, care, fara indoiala, in momentul in care va aparea motivarea CCR, vom pune in concordanta si definitia erorii judiciare. In acest moment, doua dintre legi sunt trimise spre promulgare la presedintele Romaniei, cea de a treia va fi pusa in concordanta cu decizia CCR", a afirmat Iordache.

Demersul PNL de a sesiza Comisia de la Venetia este unul politicianist, sustine Iordache

a mentionat Iordache.

Acesta a aratat ca singura institutie in Romania care se poate pronunta pe constitutionalitatea unei legi este Curtea Constitutionala, care a spus ca modificarile sunt facute "in concordanta cu practica europeana si cu ce a spus Comisia de la Venetia".

Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE, potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES.

"Dupa refuzul sistematic al celor de la PSD si ALDE de a cere opinia expertilor internationali in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei, PNL a reusit sa obtina acest lucru prin intermediul parlamentarilor sai din cadrul APCE. PNL a folosit in acest demers o cale extraordinara de sesizare a Comisiei de la Venetia prin intermediul Comisiei de Monitorizare a APCE", se arata in comunicatul PNL.

In aceste conditii, liberalii subliniaza ca CCR va trebui sa tina cont de opinia Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor aduse legilor Justitiei, asa cum a tinut cont si in alte cazuri.