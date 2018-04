"Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii: una din ele este ca nu a venit la discutii, nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict doar in numele si pentru Guvern, si nu pentru Romania.

Insa nu acest lucru m-a ingrijorat cel mai mult, ci secretomania in care s-a organizat plecarea. Nu am mai pomenit ca un premier al Romaniei sa plece intr-o tara straina si sa anunte foarte tarziu, fara sa spuna de fapt ce face acolo. Ca asa, in vizita turistica, poti pleca oricand, dar daca pleaca persoana care conduce Guvernul, ar trebui sa stie mai multe", a spus seful statului.

Presedintele a tinut sa vorbeasca si despre vizita presedintelui PSD, Liviu Dragnea.

"S-a aflat ca a plecat acolo dupa doamna Dancila. Nu stiu care sunt dedesubturile acestei abordari. Cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea cu evreii. Sper ca dupa revenire sa aiba bunul simt sa le explice romanilor ce au facut acolo (Dragnea si Dancila - n.red.)", a mai spus Iohannis, citat de ziare.com.

Intrebat ce opinie are despre consultarea pe tema relocarii ambasadei Romaniei din Israel, raspunsul sefului statului a fost: "Imi imaginez ca domnul Dragnea dimineata a vorbit in fata oglinzii si s-a consultat".