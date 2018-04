"Dupa refuzul sistematic al celor de la PSD si ALDE de a cere opinia expertilor internationali in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei, PNL a reusit sa obtina acest lucru prin intermediul parlamentarilor sai din cadrul APCE. PNL a folosit in acest demers o cale extraordinara de sesizare a Comisiei de la Venetia prin intermediul Comisiei de Monitorizare a APCE", se arata in comunicatul PNL.

In aceste conditii, liberalii subliniaza ca CCR va trebui sa tina cont de opinia Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor aduse legilor Justitiei, asa cum a tinut cont si in alte cazuri.

"Parcursul legilor Justitiei va trebui sa astepte acum punctul de vedere al Comisiei de la Venetia", conchid liberalii.

Potrivit senatorului PNL Alina Gorghiu, Comisia de Monitorizare a APCE a dat un vot in unanimitate pentru sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei din Romania.