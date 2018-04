"Este important ca Romania sa treaca la un nou model de dezvoltare, accentul fiind pus pe proiecte si investitii mature, care aduc un plus de valoare in economie si orienteaza investitii in ramuri ce sustin productia interna, pentru a ajunge la nivelul de performanta al celorlalte state membre; toate aceste proiecte legislative arata deschiderea Guvernului pentru investitii, iar perioada urmatoare trebuie sa fie perioada investitiilor pentru Romania", a declarat ministrul Dezvoltarii.

In ceea ce priveste infrastructura, o prioritate pentru Guvern o constituie corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor publice ale autoritatilor locale, mai sustine Paul Stanescu.

"Reducerea decalajelor regionale reprezinta unul dintre principalele obiective ale utilizarii acestor fonduri, iar Romania trebuie sa sustina cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, coroborat cu reducerea disparitatilor regionale", a mai aratat el, citat de romanialibera.ro.