Sesizarea Curtii Constitutionale vine dupa ce presedintele a cerut reexaminarea legii, anul trecut, iar majoritatea parlamentara a readoptat textul intr-o forma apropiata de cea initiala.

Klaus Iohannis argumenteaza in textul sesizarii ca plasarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” sub autoritatea Camerei Deputatilor este mai mult „declarativa”, legea neprecizand exact in ce mod se exercita aceasta autoritate. „Analiza sistematica a dispozitiilor din cuprinsul legii criticate evidentiaza insa ca plasarea Regiei Autonome Monitorul Oficial sub autoritatea Camerei Deputatilor este declarativa, nicio dispozitie din aceasta lege neprevazand o atributie a Camerei Deputatilor cu privire la modul in care aceasta autoritate este exercitata”, se arata in sesizarea Administratiei Prezidentiale.

Seful statului mai considera ca se acorda prea multe prerogative secretarului general al Camerei Deputatilor. „Apreciem ca autoritatea Camerei Deputatilor asupra Regiei Autonome Monitorul Oficial nu poate fi exercitata prin delegarea acesteia catre Biroul Permanent sau catre secretarul general, intrucat potrivit Constitutiei niciun alt organism sau persoana nu se poate substitui vointei unei Camere a Parlamentului Romaniei, ce se exprima intotdeauna prin vot”, mai scrie in sesizare.

In ceea ce priveste publicarea actelor normative in Monitorul Oficial, presedintele considera ca legea, in forma ei adoptata de Parlament, lasa loc arbitrariului si excesului de putere. „Transmiterea spre publicare a actelor normative nu poate fi tinuta de manifestarea de vointa a unui inalt functionar public. Chiar exercitata in limitele legii, aceasta atributie trebuie realizata neintarziat si corelata cu tipurile de acte destinate publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.(...) Inexistenta in continutul normei a unei mentiuni care sa dispuna obligatia secretarului general al Camerei Deputatilor de a transmite de indata spre publicare actele primite este de natura sa afecteze securitatea raporturilor juridice, contravenind dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie”, argumenteaza Presedintia.

Monitorul Oficial a trecut in subordinea Guvernului in perioada in care premier era Victor Ponta, in 2012.