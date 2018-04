"Presedintele Romaniei va efectua o vizita la societatea comerciala Aerostar S.A., Grup Industrial Aeronautic – Bacau. Compania este lider local si regional in domeniul fabricatiei de piese destinate domeniului aviatiei, in intretinerea de avioane civile si in furnizarea de solutii in domeniul sistemelor defensive aero si terestre.



De asemenea, presedintele Klaus Iohannis va participa la dezbaterea nationala „Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei”, in cadrul careia va avea un dialog cu tinerii despre proiectele lor, cat si despre modul in care acestia se pot implica in dezvoltarea tarii.



Evenimentul este organizat in contextul inchiderii editiei 2017-2018 a programului Capitala Tineretului din Romania, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. In perioada mai 2017 – mai 2018, titlul de Capitala a Tineretului din Romania a fost detinut de municipiul Bacau.

La dezbatere vor fi prezenti peste 300 de participanti, membri ai principalelor structuri de tineret din tara", mentioneaza sursa citata.