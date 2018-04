"Am discutat si cu domnii de la Antifrauda si planul domniilor lor este acela de a fi prezenti pe litoral, in schimb i-am rugat foarte clar sa nu cumva sa afecteze activitatea vreunui agent economic, sa nu cumva sa aud astfel de practici in teritoriu, dar nu trebuie sa-si faca nimeni vreo problema sau sa aiba teama in fata acestor verificari ale ANAF-ului. Cine respecta legea, cine bate pe casa ceea ce incaseaza este prietenul nostru", a declarat Teodorovici, citat de hotnews.ro.

El a tinut sa previzeze ca va veghea, "din umbra", ca ANAF-ul sa-si respecte contribuabilul.



"Voi fi prezent, sper, pe litoral si, din acest motiv, sa veghez ca cei de la ANAF sa-si respecte contribuabilul fara sa perturbe activitatea economica in nicio zona. Nu pot sa particip, dar am sa veghez din umbra, poate sa fie ziua, poate sa fie noaptea", a conchis ministrul.