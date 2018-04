Initiativa legislativa a primit 170 de voturi 'pentru', 81 - 'impotriva' si sase abtineri.

Potrivit proiectului adoptat, masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt masuri de natura judiciara, dispuse de judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, constand in inlocuirea executarii pedepsei principale cu inchisoarea in regim de detentie cu executarea acesteia la domiciliu, in libertate sau in regim special penitenciar.

Masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt: masura de executare fractionata a pedepsei privative de libertate - in timpul saptamanii la domiciliu si in zilele de sambata si duminica intr-un centru de detentie special infiintat pentru aceasta masura sau in penitenciar; masura de executare la domiciliu a pedepsei privative de libertate; masura de executare a pedepsei privative de libertate in regim mixt la domiciliu, cu prestarea de zile de munca in folosul comunitatii, in echivalent.

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate dispune una dintre masurile alternative pentru persoanele condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani, care au efectuat fractia de 1/5 necesara pentru luarea in discutie a regimului de detentie, prevede textul adoptat.

Masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate nu se aplica pentru condamnarile privative de libertate pentru savarsirea unei infractiuni cu violenta sau profitand de starea de neputinta fizica sau psihica a victimei si nici persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie - pentru luare de mita, dare de mita si trafic de influenta - si cele aflate in stare de recidiva.

Se introduc bratari electronice

Executarea la domiciliu a pedepsei privative de libertate se face cu supraveghere din partea lucratorilor din MAI, cu sau fara bratara electronica.

Executarea fractionata a unei pedepse consta in executarea pedepsei numai in zilele de sambata si duminica, intr-un centru de detentie special infiintat in acest scop.

Regimul mixt al unei pedepse privative de libertate consta in executarea pedepsei la domiciliu cu prestarea de zile de munca in folosul comunitatii, in echivalent.

Ministerul Justitiei implementeaza dispozitiile prezentei legi, prin adoptarea de norme metodologice, in cel mult 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial.

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, in conditiile prezentei legi, va dispune stabilirea unei masuri alternative de libertate pentru persoanele care au executat, fara a fi sanctionate, jumatate din fractia minima efectiva de executat in sistemul penitenciar. Hotararea privind stabilirea masurii alternative de executare a pedepsei sau amanarea aplicarii acesteia se comunica detinutului in termen de 3 zile de la pronuntare. In situatia in care a fost amanata aplicarea unei masuri alternative de executare a pedepsei, detinutul poate contesta incheierea, in 3 zile de la comunicare, la judecatoria din raza locului de detinere.

Hotararea pronuntata de judecatorie este definitiva. In situatia in care, in urma analizei, judecatorul de supraveghere amana luarea unei masuri alternative, termenul maxim de amanare nu poate depasi 6 luni. Dupa aceasta perioada, din oficiu sau la solicitarea persoanei private de libertate, judecatorul va dispune asupra stabilirii unei masuri alternative de executare a pedepsei. Pe durata executarii pedepsei, persoana privata de libertate poate beneficia de oricare dintre masurile alternative, mai prevede textul adoptat.

Camera Deputatilor este decizionala in cazul acestui proiect de lege.