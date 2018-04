"Am aflat cu tristete despre moartea academicianului Dinu C. Giurescu, unul dintre intelectualii de marca ai Romaniei. La trecerea sa la cele vesnice, se cuvine sa celebram activitatea sa prodigioasa ca istoric, activitatea de profesor si, nu in ultimul rand, implicarea sa in viata politica, intotdeauna ca sustinator al valorilor democratiei.

Personal, l-am considerat pe Dinu C. Giurescu un aliat in sustinerea democratiei si libertatilor romanilor. Imi vine in minte un interviu televizat pe care domnia sa l-a acordat acum cateva luni, la finalul anului trecut, in care a spus cat de important este sa cautam adevarul si sa il spunem romanilor. Ca istoric care a trait o buna parte a vietii in regimul comunist si ca un bun observator al realitatilor sociale si politice, Dinu C. Giurescu stia foarte bine cat de important era ca Romania sa nu se intoarca la practicile acelui trecut.

Dinu C. Giurescu a facut parte din elita romaneasca, iar moartea domniei sale lasa un loc gol care va fi imposibil de inlocuit. In aceste momente, doresc sa transmit condoleante familiei. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.

