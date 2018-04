Intalnirea va avea loc astazi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni si vor participa participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si prim-viceguvernatorul institutiei, Florin Georgescu.

'Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul BNR", precizeaza Administratia Prezidentiala.

Vineri va avea loc o intrevedere a sefului statului cu prim-ministrul Viorica Dancila, la care va participa si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, scrie Digi24.

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut luni ca in perioada care urmeaza va incerca o mediere intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei. "Am decis sa incerc o mediere intre Guvern si BNR. In zilele urmatoare ii voi invita si pe unii, si pe altii la Cotroceni ca sa vedem unde sunt de fapt problemele si de ce nu se intelege care masuri trebuie luate pentru a imbunatati situatia. (...) Sper sa reusim sa ajungem cumva la un numitor comun", a mentionat Iohannis.