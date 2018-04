"Guvernul Romaniei desprinde acest stat de tot ce inseamna evolutia normala a tehnologiei in contextul globalizarii, arunca Romania in epoca de piatra din perspectiva IT. (...) UE spune foarte clar, dupa toate aceste scandaluri cu Cambridge Analytica, dupa toate aceste interferente ale companiilor si ale statelor in vietile private ale romanilor, trebuie sa spunem stop vizavi de modul in care trebuie sa lucram cu aceste date. Desi Regulamentul este unul foarte clar si - atentie! - companiile vor plati amenzi de pana la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri, doamna Carmen Dan a venit cu un proiect de lege cu cateva zile inainte de a adopta acest Regulament, in care a absolvit de tot ceea ce inseamna responsabilitate in cazul in care statul va gresi - si stim ca statul greseste zilnic cu aceste date - si nu va mai trebui sa plateasca amenzi. Doamna Carmen Dan spune asa: UE ne pedepseste cu 20 de milioane de euro in cazul in care ne jucam cu datele unui roman (...), dar nu vom plati amenzi, in timp ce mediul privat plateste amenzi si a venit cu cateva amendamente extrem de importante: nu se mai pot procesa date biometrice de catre mediul privat. (...) Doamna Carmen Dan vrea sa scoata pur si simplu responsabilitatea statului in raport cu cetateanul ,in conditiile in care ii foloseste datele, uneori in mod abuziv. (...) Nu cred ca aceasta lege poate trece in halul acesta", a declarat Pavel Popescu la Parlament.

Deputatul liberal a sustinut si ca prin acest proiect de lege se interzice crearea de profile ale pacientilor.

"Imi limiteaza dreptul meu constitutional ca cetatean de a ma duce intr-un spital pentru ca nu pot fi tratat in spitalele care nu exista construite de Guvernul actual", a afirmat deputatul PNL.

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a amanat aceasta propunere pana saptamana viitoare, potrivit acestuia.

"Noi am reusit la Comisia juridica sa-l amanam, in Comisia de IT a trecut intr-un mod clasic. Au venit trei inlocuitori care, departe de mine gandul de a-i pune intr-o lumina proasta, nu au nicio expertiza pe acest domeniu. Au venit, au ridicat mana asa cum li s-a zis de la partid. A trecut avizul de Comisia IT si am reusit in Comisia juridica sa o amanam cu o saptamana pentru a veni cu amendamente si a scoate aceste aberatii pe care doamna Carmen Dan le-a depus in lege", a spus Pavel Popescu.

Propunerea legislativa privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protectia datelor) a fost initiata de senatorii Carmen Dan si Serban Nicolae, scrie Agerpres.