"Este fundamental ca politicile publice importante, nationale sau sectoriale, sa fie asumate si continuate dincolo de orizontul unui ciclu electoral, dincolo de mandatul unui ministru sau al unui guvern. Esecurile in furnizarea serviciilor publice de calitate in educatie si sanatate, sau in dezvoltarea infrastructurii de transport care sa sustina o economie inalt competitiva, se datoreaza in mare masura lipsei de continuitate si coerenta a politicilor si strategiilor diferitelor guverne. Rezolvarea acestei situatii este intr-adevar necesara si urgenta.

Dar proiectul de legenu o rezolva si ridica multe semne de intrebare. Unele sunt determinate chiar de metodologia propusa pentru elaborarea Strategiei Romania 2040, iar altele de comportamentul anterior al PSD si de lipsa completa de credibilitate a lui Liviu Dragnea, propus a conduce asa numita Comisie ”Romania 2040”. (...)

Membrii Comisiei speciale create sub egida Parlamentului sunt propusi a fi, in masura covarsitoare, membri ai PSD&ALDE: reprezentanti ai guvernului, reprezentanti ai comisiilor de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, reprezentanti ai Consiliului de Programare Economica (numiti de fostul premier Mihai Tudose) si ai Comisiei Nationale de Prognoza. Pana si personalitatile ”stiintei din mediul academic si universitar”, vor fi desemnate tot de presedintele Comisiei, al Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea. Coalitia de guvernare va fi supra-reprezentata, iar ONG-urile, sindicatele si patronatele vor avea numai statutul de invitati! (...)

Apare o alta problema: care dintre scenarii va fi obligatoriu pentru viitoarele guverne?! Pe baza carui scenariu se vor actualiza strategiile sectoriale si principalele politici publice, asa cum cere art. 8 lit. d)? De asemenea, detaliile tehnice legate de lipsa oricarei coordonari in procesul de elaborare si de actualizare a Strategiei ”Romania 2040” cu actualul cadru de programare bugetara pe termen mediu si cu sistemul european de programare a politicilor si bugetului pe 7 ani nu sunt luate in considerare", se arata intr-un comunicat.

