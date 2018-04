"Strategia lui Dragnea pana in 2040? Foarte simplu - sa va ia voturile si banii si sa nu faca nimic din ce v-a promis! La fel ca si 'Strategia de dezvoltare a judetului Teleorman' din 2010!

Liviu Dragnea nu e in stare sa guverneze Romania nici de la o zi la alta, de la saptamana la alta, sau de pe o luna pe alta - tot ce s-a construit bun in 2012-2016 acum se fura sau se distruge! Romania arata mai rau decat in 2010 cu Basescu desi nu este nicio criza mondiala/ dar el stie cum trebuie guvernata Romania pana in 2040

Care este Strategia lui Dragnea pana in 2040?

Cum spuneam: e foarte simpla - vrea sa faca bani si proprietati in Romania sau Brazilia/ sa isi puna “fetele” in functii de unde sa il serveasca si sa il aduleze ca si cadanele din Harem pe Suleyman/ sa scape de dosarele penale pentru toate hotiile pe care le-a facut in trecut si pe care le va face in viitor.

Unii spun ca este o gluma sinistra / altii ca paranoia lui Dragnea este atat de avansata incat are nevoie de proiecte si manifestatii comunistoide ( genul celei de la Pitesti unde au lipsit doar portretele gigant ale “Conducatorului”)!



Iar eu va zic doar ca vrea sa va ia banii si voturile. Are experienta - a mai facut “Strategii” la fel ca aceasta pe care o propune pt toata tara !!

Sa recapitulam: in 2010 Liviu Dragnea le-a facut o strategie bietilor oameni din Teleorman/ pana in 2016 ( sigur daca il votau doar pe Dragnea la conducere) urmau sa aiba in judetul lor : aeroport, hidrocentrala, autostrada, spital regional si gradinite moderne etc.

Pentru a face documentul Dragnea a cheltuit cam 100.000 euro bani publici (din care 75% bani europeni) / si-a facut si afise de campanie electorala pentru el tot cu acei bani.

Intre timp din promisiunile din document s-au realizat fix ZERO / dar firma Teldrum a facut profit cam 10 milioane de euro anual lucrand cu CJ Teleorman si alte institutii publice / iar Dragnea a ajuns mare sef la Bucuresti si acum ii “fraiereste” pe toti romanii cu “Strategii Science Fiction “ cum a facut si cu locuitorii Teleormanului.

Dupa care metoda de la Teleorman se aplica pe plan national : va promite salarii duble si in final luati mai putin ; promite ca lupta cu 'Statul Paralel' dar face el un stat paralel la Scrovistea ; are o Strategie sa o schimbe pe Kovesi dar de fapt nu se atinge nimeni de ea daca a lasat-o moale cu Dosarul Teldrum/ ba chiar metoda de la Teleorman acum se aplica si pe plan international : are o Strategie sa mute ambasada Romaniei la Ierusalim dar stie bine ca nu se misca nici macar un fax sau un xerox - doar Dragnea e fericit ca acum de la sarlatan judetean a ajuns chiar sarlatan international!!

Asa ca solutia este foarte simpla si clara: ne lasam mintiti , pacaliti, cumparati si batjocoriti cum s-au lasat oamenii din Teleorman cu Strategia din 2010? Sau il trimitem pe Dragnea sa isi scrie Strategia la Rahova .... pana in 2040? De noi depinde", a scris Victor Ponta pe Facebook.