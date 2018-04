Potrivit unui comunicat al Senatului, la reuniune au participat doua delegatii conduse de catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si peste 40 de presedinti din parlamentele nationale precum si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

Conferinta s-a axat pe doua subiecte principale: viitorul Uniunii Europene si dimensiunea de securitate si aparare a UE.

"In cadrul dezbaterilor, presedintele Senatului, dl Calin Popescu-Tariceanu a sustinut o alocutiune in care a subliniat ca Romania participa activ, atat la nivel parlamentar, cat si la nivel executiv, la dezbaterea privind viitorul proiectului european, atat in cadrul discutiilor in format UE27, dar si in contacte bilaterale cu statele membre UE. Romania pledeaza pentru o Europa unitara in toate dimensiunile ei - politica, economica, sociala - fara segregari intre membrii sai, pe criterii regionale, politici economico-financiare si sociale.



In ceea ce priveste exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE in 2019, presedintele Senatului a afirmat ca Romania va actiona ca partener activ si constructiv, promovand o abordare unitara. Presedintia Romaniei la Consiliul UE va urmari ca politicile Uniunii Europene sa se raporteze in permanenta la principiul solidaritatii, ca valoare comuna a UE, subliniind importanta reintoarcerii la fundamentele constructiei europene pentru a recladi increderea cetatenilor.

In marja reuniunii, dl Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, a avut intalniri bilaterale cu dl Gérard Larcher, presedintele Senatului Republicii Franceze, dl Stanisław Karczewski, maresalul Senatului Republicii Polonia si dl Alojz Kovšca, presedintele Camerei superioare a Consiliului National al Republicii Slovenia", mentioneaza sursa citata.