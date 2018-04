"Am decis sa incerc o mediere intre Guvern si BNR. In zilele urmatoare ii voi invita si pe unii, si pe altii la Cotroceni ca sa vedem unde sunt de fapt problemele si de ce nu se intelege care masuri trebuie luate pentru a imbunatati situatia. (...) Sper sa reusim sa ajungem cumva la un numitor comun", a mentionat Iohannis.

Seful statului este de parere ca "s-a mers cam departe cu unele afirmatii destul de contondente in ultima vreme".

"Este posibil ca anumite abordari ale Cotroceniului si ale BNR sa semene, asta dintr-un motiv simplu - suntem oameni care intelegem legile economiei si de-o parte si de alta si vedem ce se intampla in economia romaneasca. Acea abordare de a arunca in curtea BNR inflatia sau cresterea dobanzilor este una fundamental gresita si nu va rezolva absolut nimic. Nu, este fundamental gresit sa acuzi investitorii straini sau firmele straine de cresterea inflatiei, de cresterea dobanzilor. Nu. Politicile discutate ale guvernelor PSD si in domeniul salarizarii, domeniul economic si in domeniul fiscal au dus la aceste nelinisti in piata si au dus implicit la cresterea inflatiei si la cresterea dobanzilor. Problema poate fi rezolvata, dar poate fi rezolvata numai printr-o abordare responsabila, prin niste politici guvernamentale sustenabile", a mai spus el, citat de jurnalul.ro.