“Sa inteleg ca se doreste un schimb de job-uri, domnul presedinte si-ar dori un schimb de job-uri, sa vina la Primarie, iar eu la Presedintie?”, a mentionat, ironic, edilul Capitalei.

“Am ascultat declaratia domnului presedinte Klaus Iohannis. Apreciez ca foloseste bicicleta, sper ca nu doar in acest scop, de a se intalni cu presa la Arcul de Triumf, pentru ca si eu, si familia mea folosim bicicleta. As mai adauga faptul ca este regretabil modul in care domnul presedinte, ca fost primar al Sibiului, face astfel de afirmatii, ca o persoana care nu cunoaste din interior administratia publica locala”, a completat ea la un post de televiziune.

Gabriela Firea a tinut sa precizeze ca problema traficului aglomerat din Bucuresti nu este de cand a preluat ea functia de primar.

“Noi am incercat prin Planul de Mobilitate Durabila sa deblocam toate aceste probleme. Nu se poate compara Bucurestiul cu Sibiul, care are doar 150.000 de locuitori, cat are jumatate dintr-un sector al Capitalei. Sunt probleme complexe si nu se poate face referire la ele ironic, in treacat, in plimbarea bicicletei (...). Sa inteleg ca se doreste un schimb de job-uri, domnul presedinte si-ar dori un schimb de job-uri, sa vina la Primarie iar eu la Presedintie?”, a conchis ea, citata de stirileprotv.ro.