"Am avut o discutie destul de lunga (n.r. cu premierul Viorica Dancila) si am discutat cu mai multa lume. Inteleg acum ca Guvernul de fapt a vrut sa creeze un fel de platforma de discutie in jurul acestei teme. Ceea ce este o discutie exploratorie nu este gresit, dar de acolo pana la o mutare efectiva mai este cale lunga. Noi suntem in situatia sa respectam legislatia internationala, ori legislatia internationala nu se gaseste sub forma de lege sau de Constitutie internationala, asa ceva nu exista, exista tratatele internationale. Noi suntem parte, suntem membri ONU si ONU abordeaza foarte, foarte clar si serioasa aceasta chestiune. Exista numeroase rezolutii ONU, exista ale Consiliului de Securitate care toate spun foarte clar ca pana cand nu se inteleg cele doua parti acolo nu se vor muta ambasade la Ierusalim", le-a precizat Iohannis jurnalistilor in Parcul Herastrau, unde s-a oprit dintr-o plimbare cu bicicleta.

El a sustinut ca argumentul logistic nu are niciun sens in aceasta chestiune.

"Tuturor le-ar fi mai usor sa lucreze langa domiciliu, dar nu este cazul si acest argument in niciun caz nu tine", a afirmat presedintele Iohannis.

Seful statului a aratat si ca Uniunea Europeana are o linie foarte clara in aceasta chestiune, respectiv faptul ca niciun stat membru nu-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana nu se lamuresc partile din acea zona care este statutul Ierusalimului.



"Nu poate sa vina nimeni din afara sa spuna Statului Israel sau Autoritatii Palestiniene cum sa-si imparta Ierusalimul. Este, evident, o chestiune care trebuie discutata intre partile implicate si atunci cand se lamuresc lucrurile nu mai exista acest impediment si numai atunci se poate discuta concret mutarea ambasadei noastre la Ierusalim", a spus el.

SUA au o abordare care le apartine in aceasta chestiune

"Stiu ca a existat argumentul cu SUA. Imi amintesc de acel banc din vremea comunismului: Cum facem sa fie mai bine in Romania? Declaram razboi Statelor Unite. Este un banc care intre timp nu mai are niciun farmec si cred ca nu putem sa comparam situatia Romaniei cu situatia SUA. SUA sunt cea mai mare putere politica, economica si au o abordare care le apartine. Noi avem o abordare care de mai bine de jumatate de secol caracterizeaza diplomatia romaneasca si noi am facut acolo, in Orientul Mijlociu, o figura foarte buna. Am avut o abordare diplomatica echilibrata, respectata si lumea de acolo a avut incredere in noi. Daca am face o astfel de miscare, toate partile si-ar pierde increderea in diplomatia romaneasca. Practic, cine ar forta o astfel de miscare pur si simplu ar da cu piciorul la peste o jumatate de secol de diplomatie serioasa si de succes in Orientul Mijlociu", a precizat Iohannis.

Seful statului a mentionat si ca memorandumul Guvernului cu privire la mutarea ambasadei din Israel nu a fost expediat la Presedintie, dar ca probabil o sa parvina in zilele urmatoare, scrie Agerpres

El a adaugat ca dupa discutia avuta, premierul Viorica Dancila a "inteles un pic mai bine care sunt problemele care trebuie luate in considerare daca se doreste un studiu pe aceasta tema".

Seful statului nu a dorit sa comenteze faptul ca prim-ministrul i-a rasp, uns la telefon dupa mai mult ore: "Daca ar fi un domn prim-ministru acum, as spune ceva. Fiind o doamna, ma abtin".