"Vrem sa dam un semnal legat de nevoia de a repara erori legislative care au facut ca democratia in Romania sa fie afectata negativ. Unul din aceste elemente este legat de alegerea primarilor. La fel cum a fost o mare eroare introducerea votului uninominal, pe care l-am sustinut de buna credinta, constatam ca si alegerea primarilor intr-un singur tur este o eroare politica. (...) Privind la evolutiile politice ce au rezultat in urma aplicarii legii cu alegerea primarilor dintr-un singur tur, constatam ca, practic, democratia sufera consistent. In primul rand, un partid mare cum este PSD isi garanteaza aproape, prin aceasta lege a alegerii primarilor dintr-un singur tur, consolidarea, isi garanteaza postamentul pe care pe urma obtine rezultate foarte mari in alegerile legislative. (...) Consideram ca in momentul de fata, urmare a acestui mod de a alege primarii, primarii au devenit nereprezentativi din punct de vedere electoral", a spus presedintele PMP, citat de dcnews.ro.

Totada, fostul sef de stat este de parare ca singura sansa de a schimba hegemonia PSD etse revenirea la alegerile in doua tururi pentru functia de primar.

"Singura sansa de a schimba hegemonia PSD in competitia politica locala si nationala in Romania este revenirea la alegerile in doua tururi pentru functia de primar. Slaba prezenta face ca si consiliile sa fie absolut nereprezentative. (...) Un alt mare dezavantaj pe care il simt pe pielea PMP, alegerile intr-un singur tur nu dau aproape nicio sansa partidelor mici sau partidelor noi, pentru ca sansele sunt ale marilor partide, ale partidelor vechi, partidele care pot mobiliza oameni cunoscuti pe listele lor, spre deosebire de partidele noi, ceea ce reprezinta iarasi un deficit de democratie. In acest sens noi am facut doua actiuni. Una este legata de initiativa legislativa a lui Eugen Tomac, depusa la Parlament, pentru revenirea la alegerile in doua tururi", a mai spus el.