"Sarbatorirea Zilei Fortelor Terestre, al caror patron spiritual este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, are, in acest an, o semnificatie aparte.

Centenarul Marii Uniri ne reaminteste, mai mult ca oricand, ca armata noastra este unul dintre pilonii pe care, de-a lungul timpului, s-au consolidat independenta si suveranitatea nationala, doua dintre fundamentele statalitatii Romaniei. Militarii nostri sunt cei care, prin jertfa lor de sange, au facut posibila mentinerea unitatii indivizibile a tarii noastre.

Romania de astazi este o tara democratica si moderna, care are nevoie de o armata puternica, pentru a-si intari profilul in NATO si Uniunea Europeana, in contextul in care cooperarea euro-atlantica trebuie sa fie baza securitatii si stabilitatii europene.

Tocmai de aceea, in ceea ce priveste activitatea si misiunile pe care Fortele Terestre le au de indeplinit, procesul de modernizare si dotare cu tehnica militara performanta inceput trebuie sa continue, fiind indispensabil asumarii ferme a responsabilitatilor care revin in aplicarea deciziilor Summiturilor NATO.



Apreciez in mod deosebit eforturile depuse in parcurgerea unor etape importante de instruire si pentru atingerea unor niveluri superioare de pregatire si capacitate combativa, impreuna cu celelalte categorii de forte, precum si in indeplinirea misiunilor incredintate in tara si in teatrele de operatii.

Romania urmareste cu consecventa punerea in aplicare a deciziilor asumate la Summitul NATO de la Varsovia din 2016 si aloca, anual, 2% din PIB pentru bugetul apararii, astfel incat armata noastra sa devina mai eficienta in contracararea amenintarilor la adresa securitatii Romaniei si a NATO.

In incheiere, doresc sa urez militarilor si civililor din cadrul Fortelor Terestre Romane succes in activitatea lor profesionala, precum si multa sanatate", se arata in mesajul presedintelui.