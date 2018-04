''Cu siguranta, Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui. Dragnea a fost manat pur si simplu de propriile interese, lovind crunt in interesele pe termen lung ale Romaniei. Biata Dancila este pur si simplu in postura 'marionetei nevinovate', dar cu putere, iar Melescanu este in situatia ticalosului care isi pune piciorul in ghips crezand ca scapa de responsabilitate. Decizia mutarii Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim este una cu efecte capitale in politica externa a Romaniei. Printre multe altele, odata cu declaratia lui Dragnea, Romania a pierdut statutul de 'honest peace broker' (broker de pace onest) atat pentru Israel, cat si pentru toata Lumea Araba, a calcat in picioare dreptul international, se leapada de pozitia Uniunii Europene, creste riscul terorist pe teritoriul Romaniei, rastoarna increderea pe care in mod egal o aveau in Romania si tarile arabe si Israelul. Nu mai vorbim de interesele pentru dezvoltarea relatiilor economice cu tarile arabe'', a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, fostul sef al statului.



El se intreaba ''care din atributiunile presedintelui Camerei Deputatilor il indreptatesc pe acesta la o astfel de decizie'' si subliniaza ca presedintele Klaus Iohannis are obligatia sa actioneze imediat si ferm.

''PS - pentru amatorii de speculatii: sunt un admirator al poporului evreu si al istoriei lui zbuciumate si un sustinator fara rezerve a unei solutii de pace in Orientul Apropiat'', a mai scris Traian Basescu.