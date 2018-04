Magistratii au respins cererea Alinei Bica de a fi audiata prin videoconferinta in dosarul ANRP, deoarece documentele depuse de avocat nu dovedesc imposibilitatea acesteia de a se prezenta la proces.

"Actele medicale prezentate nu dovedesc imposibilitatea de prezentare. Instanta constata ca Alina Bica nu are statutul de refugiat, ci are un carnet provizoriu al solicitantului cu valabilitate pana le 30 ianuarie 2019", a anuntat presedintele completului de judecata, Lucia Rog.

Pe de alta parte, Instanta suprema a decis sa trimita o adresa la DNA, pentru a se comunica in ce a constat sprijinul de specialitate al SRI in efectuarea actelor de urmarire penala in acest dosar.

Judecatorii au amanat dosarul pentru data de 16 mai, cand este posibil sa se desfasoare ultimul termen al procesului.

"Sa o anuntati pe doamna Bica sa depuna eventuale cereri cu cinci zile inainte de 16 mai, nu in noaptea de dinainte de proces", i-a spus judecatoarea Lucia Rog avocatului care o reprezinta pe Alina Bica.

Avocatul Alinei Bica, Doru Traila, a anuntat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fosta sefa a DIICOT a primit din luna ianuarie statutul de refugiat politic in Costa Rica si solicita sa fie audiata prin videoconferinta in procesul ANRP.

La termenul de vineri al dosarului ANRP, avocatul Doru Traila le-a explicat judecatorilor ca Alina Bica se afla in imposibilitatea de a se prezenta la proces si a facut o cerere de amanare, pentru ca aceasta vrea sa fie audiata prin videoconferinta, aducand ca argument faptul ca acest lucru a fost posibil in cazul lui Sebastian Ghita, aflat in prezent la Belgrad.

Avocatul a depus trei inscrisuri medicale la dosar, in care un medic curant spune ca Bica ar avea o leziune post-traumatica lombara, nu se poate deplasa in urmatoarele trei luni cu avionul si nu sunt croaziere maritime pe care sa le poata folosi. In plus, a aratat avocatul, Bica urmeaza sa fie supusa unei interventii chirurgicale.

"Nu exista o ruta maritima la ora actuala, un transatlantic pentru croaziere. Pe spate are cercuri ca urmare a unor lovituri. Are o leziune la coloana", a sustinut Traila.

Aparatorul a anuntat ca Alina Bica a primit in luna ianuarie 2018 statutul de refugiat politic in Costa Rica, cu resedinta in San Jose. Ea are un carnet provizoriu de refugiat politic valabil pe un an, care expira in ianuarie 2019, a indicat el.

Pe de alta parte, Doru Traila a recunoscut ca documentele prezentate in instanta au fost trimise prin mail unei jurnaliste, Sorina Matei, iar el le-a luat de la aceasta.