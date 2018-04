UPDATE: ÎCCJ: Alina Bica nu are statutul de refugiat politic în Costa Rica, ci este solicitant cu carnet provizoriu

La termenul de vineri al dosarului ANRP, avocatul Doru Traila le-a explicat judecatorilor ca Alina Bica se afla in imposibilitatea de a se prezenta la proces si a facut o cerere de amanare, pentru ca aceasta vrea sa fie audiata prin videoconferinta, aducand ca argument faptul ca acest lucru a fost posibil in cazul lui Sebastian Ghita, aflat in prezent la Belgrad.

Avocatul a depus trei inscrisuri medicale la dosar, in care un medic curant spune ca Bica ar avea o leziune post-traumatica lombara, nu se poate deplasa in urmatoarele trei luni cu avionul si nu sunt croaziere maritime pe care sa le poata folosi. In plus, a aratat avocatul, Bica urmeaza sa fie supusa unei interventii chirurgicale.

"Nu exista o ruta maritima la ora actuala, un transatlantic pentru croaziere. Pe spate are cercuri ca urmare a unor lovituri. Are o leziune la coloana", a sustinut Traila.

Aparatorul a anuntat ca Alina Bica a primit in luna ianuarie 2018 statutul de refugiat politic in Costa Rica, cu resedinta in San Jose. Ea are un carnet provizoriu de refugiat politic valabil pe un an, care expira in ianuarie 2019, a indicat el.

Pe de alta parte, Doru Traila a recunoscut ca documentele prezentate in instanta au fost trimise prin mail unei jurnaliste, Sorina Matei, iar el le-a luat de la aceasta.

De asemenea, avocatul a cerut ca presa sa nu mai participe la acest proces, invocand faptul ca datele prezentate in apararea Alinei Bica sunt confidentiale.

Alina Bica vrea sa fie audiata prin videoconferinta

El a solicitat judecatorilor si trimiterea unei adrese la DNA, pentru ca procurorii sa spuna daca a existat un plan comun de ancheta in acest dosar in baza protocolului de cooperare semnat intre Parchetul General si SRI.

Procurorul de sedinta a solicitat respingerea cererilor facute de avocat, aratand ca Bica a invocat faptul ca are dureri lombare inca din decembrie 2017 si nu s-a constatat o modificare de atunci.

"Inculpata a parasit tara de jumatate de an. Documentele prezentate in instanta nu justifica o imposibilitate de a se prezenta. Se doreste tergiversarea judecarii cauzei. Toata lumea a constatat ca probele au fost administrate in conditiile legii, iar ancheta se bazeaza pe probe testimoniale", a declarat procurorul.

In dosarul ANRP, Alina Bica este acuzata de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, fapta savarsita ca secretar de stat si reprezentanta Ministerului Justitiei in cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

In acelasi dosar mai sunt judecate si alte persoane care erau in componenta comisiei: Crinuta Dumitrean, Dragos Bogdan, Lacramioara Alexandru, Sergiu Diacomatu, Catalin Teodorescu si Remus Baciu.

Au mai fost deferiti justitiei evaluatorul Emil Nutiu, oamenii de afaceri Stelian Gheorghe si Dorin Cocos, fiul acestuia, Alin Cocos, si Ionut Florentin Mihailescu, fost consilier al sefei DIICOT.