Chestionat la Antena 3 daca este importanta o candidatura a actualului sef de stat la prezidentialele, raspunsul social-democratului a fost: "Chiar nu stiu si va spun sincer, nici nu vreau sa se simta jignit (n.r. - Klaus Iohannis), pe mine, personal, nu prea ma intereseaza acum. Noi nu suntem preocupati in momentul asta nici sa ne stabilim cine va fi candidatul nostru, o sa avem timp, cu atat mai putin ne intereseaza daca va candida Klaus Iohannis, daca va candida Calin Popescu-Tariceanu, Ciolos sau altii. Este treaba lor. Unii se pregatesc pentru prezidentiale, spun tot felul de lucruri. Noi in timpul asta schimbam Romania piesa cu piesa, pentru a reusi sa punem randuiala in aceasta tara, unde este o mare neoranduiala de foarte multi ani si o simtim cu totii, unii mai mult, altii mai putin".

Presedintele Camerei Deputatilor a tinut sa precizeze ca regreta atitudinea lui Klaus Iohannis din ultimul timp.



"Regret atitudinea presedintelui, care s-a schimbat brusc si regret pentru ca nu-i ajuta la pastrarea sau la incercarea de a construi intr-un climat normal in Romania, dar asta nu inseamna ca noi o sa dam inapoi sau o sa ne speriem sau o sa renuntam la ceea ce ne-am propus (...) pentru binele romanilor", a mai spus Dragnea, citat de romanialibera.ro.