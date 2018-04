"Tuturor celor care vor sa impiedice referendumul, noi ii anuntam si eu ii anunt ca noi nu renuntam la asta si vrem ca referendumul sa se produca, pentru ca vrem ca romanii sa aiba dreptul sa-si spuna punctul de vedere fata de o tema foarte importanta. Cum sa iei dreptul romanilor sa se exprime, sa spuna da sau nu la o intrebare? De ce le e teama? Neavand nimic impotriva altora", a avertizat social-democratul la Antena 3.

Liderul PSD a tinut sa mentioneze ca, in ciuda faptului ca exista "presiuni foarte mari" din partea socialistilor europeni de a nu sustine acest referendum, pentru el este "nenegociabil".



"Inteleg ca nu doreste acest referendum, inteleg ca nici PNL nu doreste acest referendum, este problema lor, dar nu vreau sa politizam. Eu am presiuni foarte mari, si nu de acum, din partea socialistilor europeni sa nu sustin acest referendum. Asta este ceva pentru mine nenegociabil. Este deasupra partidelor politice. Este ceva in care eu cred foarte mult si in care milioane de romani cred foarte mult", a mai spus Dragnea, citat de dcnews.ro.